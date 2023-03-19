電價4月起調漲，平均漲幅達11％，經濟部長王美花表示，法國、韓國等使用很多核電的國家電價漲得比台灣多，不過中廣董事長趙少康表示，王美花此言好像台電發電多有效率、政府有多體恤人民，但日、韓、法的整體發電量和發電燃料都比台灣多很多，民進黨及王美花不要欺騙台灣人。

趙少康點出，台電及吸收天然氣漲價的中油，去年各賠了5000億，今年賠的也少不了太多，而國營事業虧損就是納稅人的虧損，只是一般人民沒有直接感受而已。舉例說明，若今年和去年，台電、中油賠的1兆，加上核四賠的2800億，總共1兆2800億，平均分給2300萬人，每人可以分到5.6萬，是目前要發的6000元的9.3倍，「這些錢就被民進黨錯誤的能源政策白白浪費」。

趙少康說，民進黨政府控制台灣電價是怕影響民進黨的選舉，詭詐地大漲商業及工業用戶電價，把轉嫁成本的責任推給廠商負責，自己裝作很無辜的樣子，但心其實很壞。他強調，韓國、日本、法國每個國家的整體發電量都比台灣多很多，發電燃料用的比台灣多很多，民進黨及王美花到底在比較什麼？人民沒那麼笨，不要老是搞愚民政策呼嚨台灣人。

民眾黨立委陳琬惠則說，明白電價調漲是必然的結果，也支持「讓有能力者負擔較多電費」的原則，但經濟部應該要對「中小企業」和「小商家」有更多的照顧。

陳琬惠表示，中小企業和做小本生意的民眾好不容易撐過這幾年疫情造成的收入銳減，生意稍微好轉，但卻不只要面對原物料上漲的狀況，如今連電都要漲，多出來的盈餘又要被電價吃掉，到底何時才能安穩的做生意？

陳琬惠指出，今年台灣會面對聖嬰現象帶來的炎熱天氣，預計會成為近幾年來最熱的一年，面對夏季的用電高峰，做小吃店的要開冷氣勢必成本又要更增加，懇請經濟部照顧到這些團體的感受。

陳琬惠呼籲經濟部採取三點配套方法，一是分階段調漲電價，漸進式地調漲，讓業者們有喘息的空間，不然一次大幅調整會對物價和通膨衝擊太大；二是希望能針對中小企業做好節能教育輔導，在顧及電力的同時也能幫助產業正在升級的中小企業提升競爭力；三是應該擴大稅務減免，減徵營業稅，降低經營的成本，否則小吃店業者也只能無奈地把部分成本轉嫁到外食族身上，讓大家日子都難過。

陳琬惠強調，希望這次電價調漲後，經濟部必須承諾未來能穩定供電，不要讓能源成為我國經濟發展的絆腳石，也不要讓各行各業在疫情後受到衝擊。