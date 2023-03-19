日本創作歌手米津玄師憑《Lemon》、《打上花火》等歌曲爆紅，從2012年正式以本名出道後，厚瀏海遮住右眼的形象已深植人心，且曾自卑透露「自己很像怪物」。然而他日前接受節目專訪，突以瀏海中分造型，首度在鏡頭前露出全臉的模樣，震驚日網紛紛留言：「這是誰？」

米津玄師除了歌曲擁有獨特風格外，厚瀏海髮型也成為個人特色，鮮少在鏡頭前露出全臉的他，15日在新聞節目宣傳新歌《LADY》時，首度露出全臉，瀏海中分讓雙眼完全展露，耳朵也掛了銀色大耳環，同時新歌的封面造型也是露臉的模樣，可說是出道11年來形象的最大改變。

畫面曝光後，讓日網十分驚訝，眾人更在比對新舊照片後認為顏值升級了，不禁好奇「米津玄師整型了嗎？」、「執刀醫師是誰，真厲害」、「整型了嗎？感覺臉蛋變好看了」。

但也有網友認為米津玄師並非整型，表示他從2017年開始進行牙齒矯正，在2019年矯正結束後，嘴巴就有明顯不同，而這次加上瀏海中分、露出雙眼，整體容貌使各界為之一亮，於是有人形容「米津玄師是牙齒矯正的希望之星」、「給了我牙齒矯正的勇氣」。