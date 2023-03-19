新北市三峽區公所今在龍埔國小舉辦「新北市三峽區親子童樂會」活動，規畫台同樂區、歡樂遊戲區、童樂闖關區、親子創作區、拍照打卡區、家長放鬆區及趣味競賽區等七大主題區，免費提供玩樂。（三峽區公所提供）

疫情趨緩，新北市三峽區公所今在龍埔國小舉辦「新北市三峽區親子童樂會」活動，規畫台同樂區、歡樂遊戲區、童樂闖關區、親子創作區、拍照打卡區、家長放鬆區及趣味競賽區等七大主題區，免費提供玩樂，吸引上百位親子到場玩耍。

除了遊戲區，現場還有舞台表演、帶動唱跳、管弦樂演奏及泡泡奇蹟、小丑雜耍，另有大型遊戲氣墊樂園、彈珠台、神奇寶貝六宮格、憤怒鳥彈弓、釣魚樂及套圈圈等趣味闖關，現場還有彩繪扇、編織飲料提袋DIY手作。

家長還可以在一旁體驗免費視障按摩，活動現場也規畫親子趣味競賽，邀請親子組隊參賽拿獎品，同時贈送好吃爆米花，希望讓親子共度美好一天。

三峽區長施玉祥表示，為打造孩童幸福童年及區民感情聯繫，區公所提供友善的親子同樂環境，特別邀請三峽警分局、消防局安排小小波麗士大人及消防小小尖兵服飾，供學生體驗，現場還備有帥氣的哈雷警車、性平CEO企鵝，讓民眾打卡拍照。