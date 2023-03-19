強尼戴普（Johnny Depp）去年終於結束與前妻安柏赫德(Amber Heard)的離婚官司，強尼戴普也開始重回螢光幕前，但其實在演藝生活以外，強尼戴普也非常擅長繪畫，從他的畫作來看，可說是一名非常有才華的畫家，他甚至靠著賣畫賺上1.1億台幣。

先前，強尼戴普透過藝廊「Castle Fine Art」線上銷售有親筆簽名的肖像畫複製品開賣短短幾小時780幅作品全數售罄，強尼戴普光靠賣畫就賺了300萬英鎊（約1.1億新台幣），而Castle Fine Art也在官方推特表示，這是他們迄今為止最暢銷的系列作品。

The wait is finally over! We’re delighted to announce that the latest signing to Castle Fine Art is the critically acclaimed actor, musician, and artist, #JohnnyDepp. pic.twitter.com/XSsGG1v1V5 — Castle Fine Art (@castlegalleries) July 28, 2022

據了解，強尼戴普曾透露，自己常常使用藝術表達自己的情感，也透過藝術反思那些對他來說重要的人，比如家人、朋友，以及令他感到欽佩的對象。繪畫的主題圍繞他的生活，包括他先前開庭時，強尼戴普就曾被發現在位置上埋頭塗鴉，畫完不忘把自己的作品展示給辯護律師看，表情相當得意，畫面隨後在網路上瘋傳，笑翻眾人。

事實上，在強尼戴普出道以前他就已經是畫家，只是當他憑藉著影視作品成名後，希望大家真心喜歡他的作品，而非衝著他的名氣購畫，所以才隱瞞畫家的身分。直到先前因為與前妻的官司事件，才讓強尼戴普重回繪畫的懷抱，，創作了名為「Never Fear Truth」（永不畏懼真相）系列。