無印良品199元T恤主打環保且不失涼感機能性，預計夏季上市。（無印良品提供）

下月迎來世界地球日，據環保署統計，台灣舊衣回收量已破7萬8千噸，其中3成並未有效再利用，疊起來約10座101大樓高相當驚人，服飾與快時尚品牌趁機宣導環保新品，最低不到200元，另有舊褲換新折扣，讓民眾換季更新行頭之際，能夠省荷包愛地球。

EDWIN近年積極推廣「CO：RE」環保技術，將回收後的丹寧布料經殺菌、拆解後再生，為服飾注入新生命，男女款服裝、牛仔褲均有；此外，20日至5月4日期間舉辦限定「褲。愛地球」活動，拿舊褲換新褲現抵1500元，也間接為地球省下1公斤棉花；另拍下「回收舊褲的瞬間」或與「地球日限定丹寧玩偶合照」，並投稿至粉專，即有機會抽CO：RE系列裝束。

MUJI無印良品2023春夏新品同樣主打愛護環境的天然素材，好比運用再生聚碳酸酯打造的T恤，透過回收寶特瓶再製成環保紗線，減少海洋污染也維持耐久性、速乾性，穿上身可感覺涼感膚觸和易伸展特點，9種配色滿足大眾需求，售價只需199元。