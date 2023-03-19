新北市環保局19日在淡水龍蝦嶼海岸及領袖海洋淡水遊艇碼頭，與國際扶輪3522地區台北市松智扶輪社及新北市淡水區漁會等單位共同辦理淨灘、淨海活動，除撿拾海灘上的垃圾外，更出動5艘遊艇出航撈除海漂垃圾，活動逾二百人參與，環保局長程大維也頒發感謝狀予新北市過去一年來協助清除海洋垃圾的藍海艦隊成員。

程大維表示，新北市海岸線全長145公里，除各管理單位定期維護外，也結合民間企業力量，推動海岸認養制度以鼓勵自主淨灘，而針對漂浮於海面並隨著洋流移動或蓄積的海漂廢棄物，新北市於2017年成立「藍海艦隊」，招募轄內漁船、遊艇、賞鯨船或交通船等各式船舶，秉持著「垃圾不落海、隨船做環保」的理念，鼓勵艦隊參與海洋廢棄物打撈作業。

目前藍海艦隊已有267艘船舶加入，去年度共清理10.4公噸的海底及海漂垃圾及235.4公噸的海灘垃圾。

程大維表示，今日與松智扶輪社共同舉辦淨灘、淨海活動，參與者不只撿拾海灘上的垃圾，更安排搭乘新北市藍海艦隊的船舶，出航撈除海漂垃圾，今日共清除287.15公斤的海洋垃圾。

台北市松智扶輪社社長鄭柏棠表示，很高興今天完成第二屆生態保育、淨灘、淨海的活動，扶輪社社友及眷屬、國際扶輪台灣帆艇聯合會領航者隊、北極星隊及各支隊的艇友都積極參與此次公益服務活動，顯示出大家對環境保護都很關心，也期望後代子子孫孫有個很好的生活環境。