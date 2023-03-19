一輛價值1.05億的Bugatti超跑日前被目擊上路，網友眼尖發現懸掛不符規定的試車牌，疑有逃稅嫌疑，而該車車主就是國內知名超跑玩家「將軍Steven」鄭為元，鄭為元對此在留言處現身嗆「這裡是你們快樂的園地，你們愛怎麼玩沙我管不著、笑到真的死了更不關我的事」，認為爆料粉專是在公然侮辱。

臉書「翻轉大台北交通違規2.0」有網友爆料，日前發現Bugatti Veyron出現在路上，車身車牌是「白底紅字」的第二類試車牌，根據道路交通條例規定，該「白底紅字」試車牌僅用於排氣量4200C.C以下、或馬力414匹以下車款，而Bugatti Veyron排氣量就高達7993C.C、馬力達1001匹，遭質疑違規掛牌。

價值1.05億的Bugatti超跑日前被目擊上路，但網友發現竟是懸掛不符規定的試車牌，疑有逃稅嫌疑，據悉車主就是國內知名超跑玩家「將軍Steven」。（翻攝自臉書「翻轉大台北交通違規2.0」）

該「白底紅字」試車牌僅用於排氣量4200C.C以下、或馬力414匹以下車款，而Bugatti Veyron排氣量就高達7993C.C、馬力達1001匹。（翻攝自臉書「翻轉大台北交通違規2.0」）

不少網友質疑是同一張「萬用試車牌」給多輛車掛，有逃漏稅嫌疑，對此車主「將軍Steven」本人現身「這裡是你們快樂的園地，你們愛怎麼玩沙我管不著、笑到真的死了更不關我的事」，他痛批該粉專是假借高尚正義，卻只會公然侮辱，不排除會截圖提告，「所以不用怕，繼續玩你們的沙！」

對此，該粉專也回應「好了啦，你的剩下的時間，法院也跑沒幾次，別再逃稅，人品才會高尚，嘴別人吃屎，被人嘴就森氣氣、笑死，律師感謝你的委任，有工作上門」，火藥味相當濃厚；不過多數網友也不認同「將軍Steven」，留言「很多台超跑然後一牌多掛逃稅」、「有錢買車沒錢繳稅」、「台灣玩車環境是不好，但能照規矩玩才真心讓人佩服」。