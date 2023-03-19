前南韓職棒啦啦隊女神李多慧，日前震撼宣布加入台灣職棒「樂天女孩Rakuten Girls」，讓台灣球迷興奮不已，更在網路掀起熱議，對此，樂天桃猿球團領隊與經紀人除了曝光簽下李多慧的過程，李多慧也點名其中一位樂天女孩非常美，更直言她是韓國歐巴會喜歡的類型。

根據《三立新聞網》報導，樂天桃猿領隊浦韋青曾透露，當初樂天透過南韓演藝公司與她連絡，為了讓李多慧來台球團展現超高誠意，年初時他更與經紀團隊親自飛到韓國見李多慧一面，才讓對方決定簽約，除此之外，根據樂天女孩經紀人轉述，李多慧很期待與隊員們見面，且對Yuri（陳怡叡）特別有印象，更形容她又美腿又很長，是韓國歐巴會喜歡的類型，對此，Yuri也回應，會在休息室準備泡菜和海苔招待李多慧。

然而，李多慧本人在宣布加入樂天女孩後，在社群上轉發許多粉絲的貼文，「非常感謝大家的祝福，我很想把所有標記我的通通轉發，但是IG一直跳出錯誤」展現親和力，至於是否會定居台灣，她則表示韓國還有活動及工作在身，目前打算台灣韓國兩地來回跑。

事實上，擁有可甜可鹽精緻臉蛋的Yuri被封為「最頂啦啦隊女神」，且曾在某次球場外義賣「Rakuten Girls」人形立牌時，有球迷以 16 萬最高競標價標下她的立牌，之後加入《全明星運動會》第四季的她也展現出不同於球場上的魅力，如今李多惠即將加入，讓許多球迷十分期待兩人合體。