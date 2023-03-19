「善帶槑好－林繁男和服腰帶收藏展」是槑齋成立近5年來首度辦理的公開展覽。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

素人畫家黃秀華在橫山鄉內灣風景區有座城堡造型建築「槑（音同梅）齋」，館內收藏在地藝術家的佛像雕刻，也有許多她70歲後無師自學的畫作，槑齋因外型、庭園造景特別，常見遊客在門外打卡並研究「槑」怎麼發音。近期首度辦「善帶槑好－林繁男和服腰帶收藏展」，並開放義賣，所得全數捐給財團法人台北市志玲姊姊慈善基金會。

槑齋是以古印度佛窟式建造的當代建築，館內收藏黃秀華花了10數年，請在地木雕老師完成的88尊檜木大悲咒立體佛像、18羅漢、地藏王菩薩及回首阿彌陀佛立像、莊嚴壯觀的千手觀音與大日如來，庭園也有在地藝術家的裝置藝術，因為經常大門深鎖，蒙上神秘而美麗的面紗。

策展人蔣育鳳表示，「善帶槑好－林繁男和服腰帶收藏展」是槑齋成立近5年來首度辦理的公開展覽，林繁男是名模林志玲的父親，早期從事貿易工作經常往返台日兩地，深為日本和服繊造工藝之美以及隱藏在和服腰帶中、父母對女兒的愛與保護的心情所感動，40多年來共收藏上千條流傳在日本民間的腰帶。

這次展出上百條腰帶，從圖騰中可看到日本傳統文化中所融入的中國文化、西域文化、佛教文化。參展腰帶同時也開放義賣，所得全數捐給財團法人台北市志玲姊姊慈善基金會。

蔣育鳳表示，展覽到4月30日止，採預約導覽參觀，其中3月25日上午10時有展覽分享會，下午1時半則邀請松村雅子老師辦理和服腰帶及日本茶道分享講座，不管是參觀或是講座都酌收費用，預約請聯絡槑齋。

民間藝文出現新展點，文化局長李安妤邀請對藝術、織品、宗教、日本文化有興趣的民眾共襄盛舉，並研議未來可和槑齋合辦藝文活動，讓文化局的展覽深入鄉鎮，帶動文化觀光。