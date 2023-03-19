花蓮一名60歲的男子日前準備225萬元與詐騙集團相約在超商面交購買虛擬貨幣時，突然感到不對勁，經報警後，成功守住自己的血汗錢，警方也順利逮捕林姓車手，並查扣一台點鈔機。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名60歲的男子日前準備225萬元與詐騙集團相約在超商面交購買虛擬貨幣時，突然感到不對勁，經報警後，成功守住自己的血汗錢，警方也順利逮捕林姓車手，並查扣一台點鈔機。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名60歲的男子誤信網路投資不實廣告，加入Line股市分析群組，並準備225萬元，與詐騙集團相約在超商面交購買虛擬貨幣，不過他卻突然感到不對勁，回過神來驚覺自己可能受騙，趕緊報警，警方最後順利逮捕20歲的林姓車手並查扣一台點鈔機，全案依法送辦，男子也成功守住自己的血汗錢。

警方表示，該名家住吉安的男子，誤信網路投資不實廣告，先加入了LINE股市分析群組，接著依照詐騙集團指示下載假投資理財app，直到本月16日晚間，歹徒指示他準備225萬元，並相約在吉安某間超商面交購買虛擬貨幣，不過男子愈想愈怪，認為天下應該沒有這麼好康的事情，便打電話報警。

吉安警方獲報後隨即成立專案小組，前往超商守株待兔，16日晚間7時40分，見一名年輕男子依約現身走進超商，警方見機不可失，立即上前表明身分，並逮捕該名林姓涉案車手，同時在他的背包內查扣點鈔機一台。

儘管林男供稱自己只是來洽談虛擬貨幣買賣，對於假投資一事完全不知，但因其涉案事證明確，警方將他上銬帶回後，依《刑法》詐欺罪、《洗錢防制法》移送偵辦。

吉安警分局呼籲，近年詐騙集團不斷投出變化球，利用3C產品的便利性設下各種網路陷阱，民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大不實廣告，即為假投資真詐財的警訊，小心求證仍為防止詐騙的不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。