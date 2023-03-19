結婚近8年的Darren邱凱偉，近日在衛視中文台《一袋女王》分享自己的求和討饒壓箱絕招，他坦言曾用爛招跟求和，而且走的是瓊瑤劇裡的馬景濤風格，不過是搞笑版的。跟老婆快要吵架時，更會升級瓊瑤式求和法，把老婆的嘴唇整個含住，邊含還邊說：「不許說！不許說！」讓老婆當下笑出來，順利化解吵架危機。

邱凱偉說在跟老婆結婚前，老婆就就告誡他如果有吻戲一定要先報備，結果有場戲是要跟李維維輕碰唇，邱凱偉覺得沒什麼就沒特別交代，沒想到劇播出後，老婆相當生氣邱凱偉沒有先說，2人為此吵到不可開交，當下邱凱偉想說戲裡的「自殘」求和效果不錯，於是就「馬景濤」上身，邊說我死給你看，邊作勢用力雙手掐自己的脖子，結果老婆看到後邱凱偉誇張又好笑的動作後，立馬就笑了出來。

邱凱偉說第二次更荒謬，有次陳志強約他去喝酒，當下陳志強介紹他一款威士忌酒，邱凱偉喝了一小杯後驚為天人，一杯接一杯喝個不停，整個人當場喝茫，喝完後陳志強又帶他去兩家夜店。醉到不省人事的他，隔天在陳志強家裡醒來，發現手機裡有100多通老婆打來的未接來電，老婆為此大怒也整整一個禮拜不理他。邱凱偉說後來苦口婆心要求見面好好聊聊，兩人講了講又吵了起來，邱凱偉這時又想到上次那個「自掐」方式還不錯，就開始環顧四周看有沒有「道具」可以用，結果邱凱偉相中牆壁，馬上往牆壁衝過去用力踢了一下，因為力道太大害自己反彈到地上滾，滾完後還邊扶著膝蓋邊假裝哀號，想看老婆會不會同情他一下，結果一轉頭她早就不見蹤影，原來當下老婆覺得邱凱偉莫名其妙加亂七八糟，不理他直接走人。

邱凱偉的瓊瑤式求和法也會根據狀況升級，他說因為有潔癖，所以每次出門工作前，一定會把家裡打掃的乾乾淨淨，確保自己回到家有如回到飯店一塵不染的感覺。但結婚生子後完全不一樣，常常回家打開門就是一團亂，他說他知道老婆帶孩子辛苦，所以大多時候都會自己動手收拾。有次，他一路從玄關收拾到客廳，邊收邊唸怎麼那麼亂，老婆聽到後生氣回說：「不然孩子你來帶」，邱凱偉不敢應聲，進到廚房看到一大堆碗在水槽，他邊洗邊煩躁唸說怎麼才一天碗又那麼多，語畢就感覺到身後有股快要發怒的急促呼吸聲，老婆一句：「你不知道帶小孩很累嗎？」讓他覺得不能再講下去了，於是就搶在老婆要再講話前，一個轉身張嘴把老婆快說出話的嘴整個含住，邊含著老婆嘴唇邊說：「不許說！不許說！」他也自豪的說：「每次用屢試不爽」。本集將於3月20日（一）晚上11點衛視中文台播出。