2024年立委選舉國民黨在台北市推派的人選備受關注，北市黨部主委黃呂錦茹近日表示，在被視作艱困選區的第二（士林、大同）與第五（中正、萬華）選區，不排除會派出奇兵，她透露曾徵詢前台南市議員謝龍介到北市參選的意願；對此，謝回應目前沒任何確定規劃，會再評估看看。

在無黨籍立委林昶佐宣布不爭取連任北市第五選區立委後，《太報》昨（18）日指出，藍營內部傳出勸謝龍介參選該區立委的聲音，黨部甚至認為，以謝的魅力和人格特質，就算到北市第二選區都有機會勝出。

該報導提到，黃呂錦茹證實年初曾打給謝龍介，勸他到台北市選立委，因為北市各路人馬都有，其台語腔調會讓大家感到親切；黃呂並表示，年初謝北上替參選立委的王鴻薇輔選時，就有藍營支持者好奇為何他不來北市選立委，但對於希望謝選哪一區立委，她並未透露。

有藍營黨務人士分析，謝龍介的本土風格在黨內獨樹一幟，他若能到北市第二或第五選區選立委，很有機會勝出；但也有其他熟悉選戰的藍營人士認為，雖然謝在北市第五選區勝選的機會很高，但他畢竟剛選完台南市長，與台南有情感羈絆，若黨希望他到台北選立委，黨務系統與藍營基層要有更強的促成力道。

而針對相關勸進，謝龍介坦言有很多縣市黨部邀請他選立委，但因他才剛選完台南市長，目前沒有任何確定規畫，後續任何邀請都會再做評估。