日月潭水位驟降7.4公尺、741.1公尺（滿水位748.5公尺），日月潭溢流井建築體露出，神祕黑洞不神祕了。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭水位驟降，日月潭中的拉魯島，遠看彷彿浮出水面的白菜頭。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

連接玄光寺碼頭與搭船浮排的引橋，顯得十分陡峭，日月潭風管處加裝止滑條。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣日月潭水庫2月下旬供應下游春耕用水，短短半個月水位驟降7.4公尺、19日水位741.1公尺（滿水位748.5公尺），有「神祕黑洞」之稱的日月潭溢流井都露出來，成為旱象奇觀。管理日月潭水庫的台電表示，21日起春耕高峰已過，日月潭供水量將從目前每秒20噸（20CMS）降至每秒10噸，有助減緩水位下降速度。

台電公司指出，日月潭溢流井是日月潭的安全機制，若水位高於748.5公尺，過多的水量就會從溢流井排到下游的溪流，防止日月潭過度蓄水，確保水庫安全，若日月潭滿水位時，從空中俯瞰彷彿大黑洞，網友命名為「日月潭神祕黑洞」。

日月潭因為供應農業灌溉用水，加上入冬後沒有雨水，導致水位驟降約7.4公尺，連接日月潭朝霧、水社、玄光寺及伊達邵碼頭與搭船浮排的引橋，顯得十分陡峭，日月潭風管處特地加裝止滑條，防止遊客上下引橋時跌倒，憂心說：「很怕2021年世紀大乾旱重演！」

台電公司要大家別擔心，指21日後供應下游彰化、雲林春耕灌溉用水高峰期已過，屆時日月潭供水量從目前的每秒20噸降至每秒10噸，可望大幅降低潭區供水壓力，並持續與中水局開會協調，盼視實際狀況適度減少供應水量，儘量維持潭區水位。