大都會投手羅伯森（David Robertson）在春訓只登板兩局就受不了「投球計時器」，他告訴《紐約郵報》說：「這應該取消掉。我認為這很荒謬，實在太快了，特別是我要和捕手對話一下，但我沒有任何時間，這根本毫無道理。」37歲的羅伯森是王建民的前隊友（洋基隊），兩人一起摘下2009年世界大賽冠軍，去年底羅伯森獲得大都會1000萬美元1年合約。

儘管大聯盟是以觀眾為出發點而做出改變，但羅伯森認為就算把比賽加快，球迷也不會高興的，「我想大部分的人都同意我的看法，棒球肯定不需要計時器和更大的壘包。」

大都會投手卡拉斯柯（Carlos Carrasco）單場被抓了兩次超時違例，身為資深投手，他也很討厭計時器。卡拉斯柯反應PitchCom通話器並非一直都很清楚，他只是耽擱了一下就被抓超時。

Zack Greinke was having issues with his PitchCom device and instead of taking a clock violation, he just throws a 47 MPH eephus pitch pic.twitter.com/PGvP4WQdYV — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) March 15, 2023

皇家隊「Z魔神」葛倫基（Zack Greinke）大概也不喜歡計時器，他春訓時因為在PitchCom聽不清楚捕手的聲音，乾脆賭氣投出47英里的小便球（時速75.6公里）。新規定其實對打者同樣嚴格，投手只要在計時器結束前（15秒或20秒）出手就行，但是打者要在剩餘8秒之前就定位。

美國小聯盟100多年前實驗過最快的棒球比賽能快到什麼程度，答案是31分鐘打完9局，每個打者「球來就打」，投手也不休息一球接一球，平均1分鐘解決兩位打者，最後遭到憤怒的球迷要求退票。