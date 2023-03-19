樂團告五人演唱《光露營就很忙了》片頭曲〈我想要佔據你〉。（TVBS提供）

林心如擔任總製作人的實境節目《光露營就很忙了》將於4月播出，今（19日）搶先曝光與告五人合作最新片頭曲〈我想要佔據你〉。告五人替戲劇《華燈初上》打造片尾曲〈好不容易〉，成為去年人氣冠軍歌曲，再次與林心如合作，告五人表示：「從《華燈初上》創作延續到這次，再與心如姐合作，感到非常榮幸。」

《光露營就很忙了》由林心如率領《華燈初上》小姐楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、江宜蓉走出「光」酒店，體驗野外生活。告五人坦言想與全部的光小姐們一起去露營，感覺很幸福。

問及平常是否喜歡露營，告五人雲安表示：「如果時間充裕算是喜歡的，小時候爸爸媽媽常常帶我們去露營。」他談起最難忘的露營經驗，表示曾碰到野生動物熊，全家拿起鍋碗瓢盆開始敲打想把熊嚇跑，後來才知道那是熊的棲息地，跟露營地老闆說明後，那邊改為保護地。

談起露營必備告五人哲謙是煮泡麵，可以在小溪流旁看著山煮泡麵，吃泡麵配美景，非常chill。犬青需要有可以洗澡的地方，哲謙虧她一定要吹冷氣，雲安補充：「之前說要去露營，但犬青一定要吹冷氣、洗澡的地方，那就得要找露營車，才能什麼都可以。」犬青羞回：「所以我們3個曾一起租過露營車出去露營過。」