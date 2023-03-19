漢堡王「美式花生雙層安格斯牛肉堡」單點189元，套餐234元。（漢堡王提供）

拿坡里炸雞專賣店「1公斤腿排桶」限時特價369元，再送6支胡椒烤雞翅。（拿坡里提供）

清明連假將至，速食品牌趁機復活人氣品項吸引鐵粉上門，包括韓式炸雞腿、花生醬混肉排漢堡等，有望順勢推升至少10％買氣，另有一系列優惠包含回歸甜甜價、大份量炸雞現省近2張百鈔等，可望帶動10％到15％回客率。

麥當勞「經典甜辣韓風炸雞腿」2020推出後，因滑嫩肉質加上甜辣滋味十分開胃頗受好評，4月18日前限時回歸；另即起也推「1＋1星級點」，麥克雙牛堡、金黃地瓜調等明星商品搭指定飲料通通只需89元。

漢堡王過去將花生醬融入漢堡，以香濃氣息加顆粒口感掀關注，此次再推「美式花生雙層安格斯牛肉堡」，號稱是肉排一般款的6倍厚，業者也說，每當新漢堡搭火烤牛肉，銷量可比其他口味多出2倍以上；24日至4月10日，至官網訂購限定「好事花生連假雙人套餐」可省66折，僅299元。

拿坡里炸雞專賣店再度猛攻「1公斤腿排桶」，切塊雞腿排現點現炸，被網友狂讚「被披薩耽誤的炸雞店」，即日起至4月17日，原價450元，特價369元，再送6支胡椒烤雞翅，等同下殺65折。