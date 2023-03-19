台北市111學年度國民小學運動會游泳競賽於3月10日圓滿落幕，總計5項次20人次突破大會紀錄。教育局表示，男女團隊積分競賽方面，由吉林國小獲男、女團雙料冠軍，可說是本屆最大贏家。龍安國小則獲女團亞軍與男團季軍，新生國小獲男團亞軍與女團季軍。

本屆游泳賽事總計84校668名游泳選手，吉林國小在4x50公尺男女混接自由式、女生組4x50公尺自由式接力、女生組4x50公尺混合式接力，創下二連霸佳績。

教育局表示，吉林國小選手林羿辰榮獲男生組50公尺仰式、100公尺仰式冠軍，龍安國小選手林瑀靚獲女生組100公尺仰式、200公尺混合式冠軍，龍安國小選手徐苡庭獲女生組100公尺自由式、200公尺自由式冠軍，全數締造個人雙金的榮耀。

田徑賽事則計有129校1237名田徑選手參加，計22項次37人次突破大會紀錄。教育局表示，東湖國小獲得田徑總錦標男生組冠軍及女生組亞軍，文化國小獲田徑總錦標女生組冠軍及男生組亞軍，2校是本次賽會最大贏家。

田徑比賽前3名奪牌選手將代表台北市參加112年全國小學田徑錦標賽，教育局勉勵運動員持續發揚「飛躍111齊心奪第一」的精神，在比賽中有最佳表現，超越自己的成績，發揮運動選手奮力拚搏的精神。