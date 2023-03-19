旺旺集團榮膺第七屆「中國工業大獎」。（照片由主辦單位提供）

第七屆中國工業大獎頒獎儀式今天（19日）在北京友誼賓館舉行，旺旺集團以「低碳節能及自動化技術的研究與應用」項目榮膺「中國工業大獎」，成為本屆唯一獲此殊榮的食品企業。旺旺集團生產研發群總處長曹永梅代表領獎。

中國工業大獎是大陸國務院批准設立的中國大陸工業領域最高獎項，旨在表彰堅持科學發展觀、走中國大陸特色新型工業化道路，引導中國大陸工業化的方向、道路和精神，代表工業發展的最高水平。

大獎包括「中國工業大獎」、「中國工業大獎表彰獎」和「中國工業大獎提名獎」三個層次獎項，由中國工業經濟聯合會聯合13家全國性工業行業聯合會共同舉辦，每兩年評選一次。

第七屆中國工業大獎入選企業和項目總計123項，其中「中國工業大獎」38家、「中國工業大獎表彰獎」48家、「中國工業大獎提名獎」37家。經過審定委審定、社會公示、上報大陸國務院等環節，最終旺旺集團獲得最高層次的「中國工業大獎」。

旺旺集團1962年誕生於台灣，1992年進入中國大陸發展並茁壯成長，生產基地遍布全大陸，30多年來，旺旺產品以美味、高品質，深受消費者喜愛，並且遠銷63個國家及地區，連年獲得大陸國內外各項大獎，其中米果位居全球銷售第一，被譽為「世界米果大王」。

旺旺集團還積極踐行企業社會責任，緊跟大陸國家發展戰略，以「低碳」、「創新」為集團發展重要方向，並結合大陸「雙碳」目標規畫制定集團的減排目標。

旺旺集團此次以「低碳節能及自動化技術的研究與應用」獲得中國工業大獎，是在保證產品質量的前提下，推動技術創新及管理創新，實現企業高效運營及低碳減排。獲獎項目共計申請專利212件，其中可常溫儲運雪糕為全球首創，全程無冷鏈儲運，即凍即吃，可實現價值鏈減排156萬噸／年；燒上機節能技術研究，實現米果核心設備低碳國產化替代；高溫真空熬煮「零耗水」技術，可實現「高溫真空濃縮工藝」節水實踐。

除獲得「中國工業大獎」殊榮外，2022年度旺旺集團旗下工廠相繼取得中國大陸休閒食品行業及包裝行業第一家廢棄物零填埋最高等級認證－三星級認證；中國大陸食品行業第一家可持續水管理最高等級認證－AWS白金級認證；企業標準《可持續水管理規程》連續兩年獲評「企業標準領跑者」；工廠世界級管理推進通過有「製造業諾貝爾獎」美譽的TPM二階獎項－「持續優秀獎」。

旺旺集團結合技術創新及管理創新，形成旺旺特色的標準管理體系WSM，將成果最大化拓展至整個集團。根據旺旺集團最新財報顯示，旺旺集團能源密度累計下降23％（相當於節約6.4萬噸標煤）；水密度累計下降35％（相當於節水350萬噸／年）；光伏太陽能裝機累計27MW（年發電1817萬度），極大提升資源使用效率及減少溫室氣體排放。

未來旺旺將持續通過技術創新、加大綠色發展及數位化投入，深入低碳減排實踐，推動可再生能源發展，全力助力大陸國家「雙碳」目標的達成。