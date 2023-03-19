根據衛生福利部中央健康保險署統計，全台有5%~10%的人有膽結石，40歲以上的女性有膽結石的比例更高達25%~30%，營養師李婉萍列出3大高危險族群，包含把小吃當正餐的人、喜歡精緻高級料理的人，以及每天只吃一餐的人，並分享5招預防膽結石的撇步。

李婉萍在影片中指出，並不是只有餐餐大魚大肉才會有膽結石，並列出3大類高危險族群。

▎把小吃當正餐的人

像鍋貼、水餃、肉圓、紅油抄手、大腸麵線等小吃，雖然份量小，但油脂量都很高，長期的高油飲食容易增加膽結石風險。國民健康署建議每人每日油脂攝取量上限，男生最高70克、女生最高55克，而鍋貼或水餃10顆的油脂量就已經高達33克，是每日建議攝取量的一半。

▎喜歡精緻高級料理的人

這類人容易變成「泡芙族」，也就是體重正常，但體脂較高的類型，且這類人通常不會大魚大肉，而是只吃自己喜歡的精緻美食，像是舒芙蕾、蛋糕等甜點，或和牛、牛排等正餐，長期高油脂、高糖份的飲食，就容易導致膽結石發作。

▎長時間空腹，每天只吃一餐的人

這類人通常是因為怕胖，所以選擇藉由斷食、只吃一餐來維持體重，但長時間空腹會造成膽汁淤積在體內，最後形成膽結石，一旦開始進食、吃比較油的時候，膽汁就會分泌，造成膽結石從膽囊掉出，堵住膽管，進而引發膽囊炎、胰臟炎。

李婉萍表示，大部分膽結石患者不會有症狀，直到做健康檢查或痛到掛急診時，才會發現自己竟有膽結石，嚴重者甚至需要動手術治療，因此她分享5招預防膽結石的小撇步，讓大家能防範於未然。

●補充維生素C

維生素C能降低膽汁濃度，延長膽汁在膽囊中濃縮成膽結石的時間。

●補充卵磷脂

卵磷脂可以降低膽汁中磷脂質的濃度，降低膽結石形成的機率。

●一天一把堅果

堅果富含優質脂肪酸，可以幫助膽囊收縮。

●每天兩杯黑咖啡

黑咖啡可以刺激膽囊收縮，讓膽汁流動順暢，進而減少膽結石形成。

●補充膳食纖維

膳食纖維可以和膽固醇結合，幫助膽固醇代謝，減少膽囊膽固醇性息肉，幫助結石排出體外。