台東林管處運用在地柳杉及台灣杉打造展示接待空間「杉林語堂」，並於19日舉行啟用典禮。（蔡旻妤攝）

台東林管處運用在地柳杉及台灣杉打造展示接待空間「杉林語堂」，並於19日舉行啟用典禮。（蔡旻妤攝）

台東林管處運用在地柳杉及台灣杉打造展示接待空間「杉林語堂」，並於19日舉行啟用典禮。（蔡旻妤攝）

減碳及降低碳足跡是全球重視議題，使用國產材可大幅降低碳足跡，台東林管處運用在地柳杉及台灣杉打造展示接待空間「杉林語堂」19日啟用。由社團法人台灣義築協會、國立成功大學建築學系果核再生團隊與台東林區管理處巧妙將原本停放公務車輛的半開放空間，打造成民眾休憩、閱讀及機關推廣展示的互動空間，並採可拆解的木構件單元，孩子忍不住入內玩耍、尋找積木。

台灣的木材產業早期近99％的木材仰賴進口，且多來自東南亞或熱帶國家之天然林。在全球重視減碳及低碳足跡趨勢下，使用在地生產的木材才能落實減碳，減少碳足跡。

台東林區管理處長吳昌祐表示，杉林語堂位於台東林管處大門入口處右方的半開放式場域，原本為公務車輛停放處，疫情期間轉為民眾洽公與晤談接待的空間。透過台東林管處與長期協助林務局推展國產木竹材運用的台灣義築協會及成大果核再生團隊共同討論後，讓社會大眾感受充滿森林美學的公共空間，進而更認識國產材與森林的美好。

「杉林語堂」整體設計分為主視覺展示牆、木地板交流平台及木積木組合單元3大部分。主視覺展示牆以木框架搭配具裝飾性的木材紋理構件，提供展示及收納功能；木地板交流平台以自然木材拼接成板，組成休憩交流空間；木積木組合單元採用可拆解的木構件單元，宛如積木般的多樣組合，增加親子互動遊憩、探索體驗的空間。

吳昌祐說，杉林語堂是台東處推廣在地國產材之指標及里程碑，標識著台東在地國產材可充分應用於生活環境及公共場域，透過開放式的場域，為洽公民眾與社區居民打造可休憩、閱讀及機關推廣展示的互動空間，邀請大家前來此空間接觸國產材，體驗柳杉、台灣杉等台東在地疏伐木的原木觸感及木質氛圍，享受國產材所帶來的樂趣與美好。