進黨區域立委登記從20日起至24日，辦理初選領表登記，綠營彰化縣3位現任立委陳秀寶、黃秀芳和陳素月都將爭取連任，前彰化市長、前彰化縣黨部主委邱建富近日也在臉書向鄉親報告，要投入彰化縣第二選區立委初選，將和黃秀芳競爭，未來協調不成，勢必舉辦電話民調，兩人已都緊繃弓弦，進入備戰狀態。

邱建富首發向鄉親報告，指出從議員到市長、縣黨部主委，乃至於參加縣長初選，都是有大家的栽培，才能勇往直前，2024是關鍵的一年，對決定台灣未來有很大的影響。參與政治不是為了求一個「位置」，而是希望有機會讓家鄉更好。過去為了黨內和諧，歷經一次又一次的禮讓，沒有得到掌聲，卻得到一次又一次的失望，這次一定「定向前、沒有退路」。

據黨內人士表示，黃秀芳、邱建富同時正國會，為了避免競爭，造成內傷，總統府秘書長林佳龍，多次協調，但是兩人都堅持參選，黃秀芳已是連任兩屆立委，在急難當頭，臨危受命，投入縣長選戰，雖敗猶榮，邱建富也從最早準備參選縣長到最後支持黃秀芳，擔任競選團隊總幹事，權退誰都是棘手難題，也有指出將黃秀芳納入不分區立委安全名單，取的雙贏，但黃秀芳不同意。

黃秀芳已計畫21日向黨部領表並登記，並表示志在區域立委，無意於不分區立委，為了爭取支持，縣長選戰結束後。仍天天以衝刺的姿態勤跑基層，爭取校舍改建、台銀宿舍修復、台鐵宿舍群修復，並要求外交部中部辦事處從3月15日起加開櫃檯、人力、等候區，縮短民眾申請辦理護照的時間，提醒第一次辦理護照的民眾可以到鄰近的戶政事務所以「一站式服務」方式送件等，全方位投入親民服務。

第一選區立委陳秀寶、第四選區立委陳素月，目前尚未有競爭者浮出檯面。彰化縣第三選區是唯一讓國民黨拿下，立委謝衣鳳也將於21日接掌國民黨彰化縣黨部主委，除了自己拚連任，並布局藍營各選區的立委提名。

綠營在第三選區的挑戰人選還不明朗，有看好前立委洪宗熠再戰，洪宗熠目前擔任行政院中部辦公室的副執行者，表示現階段先做好目前的工作，不打算領表，但如果中央有意徵召，再進行評估，尊重中央的意願。