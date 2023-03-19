信眾如果所問的事較為複雜的話，可以選擇抽「聖籤」。

所謂聖籤，是用竹片作成，籤頭刻成葫蘆狀。每一個籤的頭部都刻有天干地支，裝在聖籤竹筒裡，放在寺廟内的神桌兩側。

求聖韱之時，信眾必須焚香默念自己的姓名、住址、生辰年、月、日，並且静下心，過濾想要求解的題，擲筊祈求神農大帝，賜准求取聖籤。

經獲得聖筊賜准后，則可以至聖籤竹筒裡抽取聖籤，接著再擲筊，稟告五榖大帝抽得的聖籤是否即五穀大帝所賜之籤，若得聖筊，即可抽籤。抽得聖籤後，即依照籤頭的號碼核對領取籤詩。

所謂「籤詩」，是用紙張作成100首以七言絶句寫成的詩句，第一首至第一百首均以天干地支為號。

領取籤詩後，再依籤詩的解釋書，對照該籤所解的內容及說明。如果對籤詩的內容有不解之處，可請教廟裡的主事或解籤員代為說明。

三義五榖宮的聖籤，是採用雷雨師版本。傳聞，雷雨師即關聖帝君，雷雨師100籤詩又稱關帝百首籤詩，出現的時間大約在南宋，初期只有詩句，慢慢演變到明朝，才有「解曰」出現。

每支籤詩都有其特殊意義，對於求籤者暗藏著玄奧的神諭，有其獨特的神準性。

籤詩是人生方向的指引，也是命運的明燈，抓住籤詩的玄機與神明給的忠告，能讓生命走向更順遂與喜悅。

作者為教育博士，國小校長退休

●專欄文章，不代表i-Media愛傳媒立場。