淡北道路在確定獲中央補助後，新北市積極展開推動，然而一旦淡北道路展開施工，可預期台二線將展開漫長的交通黑暗期，新北市議員鄭宇恩盼市長層級可出面協調，增加捷運班次協助疏運交通；新北市交通局則表示，會請北捷公司審慎評估，依據載運量、列車數量、列車調度影響時間及下游轉乘車站服務水準等妥為評估，回歸交通政策技術分析。

鄭宇恩表示，淡水站是北捷進出站旅運量前10名，但唯獨淡水站的發車間距是6分鐘，是另外9站的兩倍，現況上班時間的捷運淡水站天天都人滿為患，過去已經多次向北捷反映希望加開班次，但北捷卻只在淡水站投建設店鋪、市集等投資，通勤乘客的需求遭到漠視。

她說，雖然淡水信義線有分成淡水象山和大安北投區間車，但實際上大安北投區間車自6點30到9點間均是從象山站發車，北投端延駛至淡水端應該不會有技術上的問題。一旦有效紓解捷運淡水站壅擠的情形，也才有機會吸引更多居民選擇捷運作為通勤工具。

鄭宇恩強調，盼侯友宜市長能藉淡北道路黑暗期的需求，將淡水站加開班次的需求提升到市長層級討論，尤其現在台北市長也是同屬國民黨的蔣萬安執政，讓台北捷運公司給予新北市民平等的對待。

對此，新北市交通局表示，針對淡水河北側平面道路施工期間交通維持計畫，雙北市政府交通局已針對轄區影響程度與施工單位妥為規劃因應，對於民代建議調整運輸供給，提高公共運輸使用，是雙北既定交通政策方向。

交通局指出，至於可否再增加捷運班次，目前雖然淡水發車每車搭乘人數尚未飽和，但仍會請北捷公司審慎評估，依據載運量、列車數量、列車調度影響時間及下游轉乘車站服務水準等妥為評估，回歸交通政策技術分析。