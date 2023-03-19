一名旅館業者上網控訴一對夫婦退房後，房內床單、被套、棉被、毛巾、床墊全沾了血，床上還有一整個「使用過的衛生棉」，該顧客事後拒付洗滌費用，還問業者打電話來是要提告嗎？稱月經突然來也很無奈，但業者強調可以體諒誤沾經血，但衛生棉丟棄在床上已相當污辱人，質疑是故意的。

該業者在臉書「爆料公社」發文控訴，日前旅館來了一對中年夫妻，對方訂房時要求房間須特別乾淨，但退房時房務人卻發現床單、被套、棉被、毛巾、床墊全沾了血，甚至連衛生棉都直接擺在床上；業者致電對方要求轉帳洗滌費用，對方回應月經來也是逼不得已，先前住過的飯店都沒有這樣要求。

一名旅店業者上網控訴一對夫婦顧客退房後，房內床單、被套、棉被、毛巾、床墊全沾了血，床上還有一整塊「使用過衛生棉」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該業者說，對方避而不談衛生棉放床上的事，甚至嗆業者打電話來是要告他嗎；業者事後發文抱怨訂房平台客服人員稱無法將對方列為黑名單，業者方也無法評價客人，「他可以拍拍屁股走人，評價一顆星說業者態度不好，繼續到下一間民宿及飯店做同樣的行為，但業者只能摸摸鼻子自認倒霉」。

業者強調能體諒女性經血不慎沾染，但該客人將衛生棉放在床上，認為已構成蓄意行為，相當污辱人；其他網友留言「告他啦，超噁心的，根本就是故意的！沒水準」、「搞得像命案現場」、「看照片就感覺很有味道..實在有夠噁又沒素質」、「我若不小心沾到也會自己稍加清洗」。