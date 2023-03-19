法新社報導，警方懷疑駕駛在當地時間上午8點失去控制，撞上1條最近新建成的主要高速公路護欄，導致巴士翻滾10公尺墜入溝中。
這起事故是發生在南方的希布恰爾（Shibchar），地方警察首長阿蘭（Masud Alam）在車禍後向法新社表示，「事故造成17人死亡，傷者被送往當地醫院。」
由於車輛與道路老舊且維護不善，駕駛又缺乏訓練，孟加拉經常發生交通事故。
1個道路事故監測組織表示，去年孟加拉有9951人死於道路事故，創下歷史新高。（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1120319
孟加拉警方表示，1輛巴士今天衝破高速公路護欄墜入路邊溝渠，造成至少17人死亡，多達25人受傷。
法新社報導，警方懷疑駕駛在當地時間上午8點失去控制，撞上1條最近新建成的主要高速公路護欄，導致巴士翻滾10公尺墜入溝中。
這起事故是發生在南方的希布恰爾（Shibchar），地方警察首長阿蘭（Masud Alam）在車禍後向法新社表示，「事故造成17人死亡，傷者被送往當地醫院。」
由於車輛與道路老舊且維護不善，駕駛又缺乏訓練，孟加拉經常發生交通事故。
1個道路事故監測組織表示，去年孟加拉有9951人死於道路事故，創下歷史新高。（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1120319
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