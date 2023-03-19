新竹縣政府社會處規畫2023年志願服務刊物「型男志工」主題徵稿活動，透過男性志工的角度，分享擔任志工的甘苦談。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣社會處極力打造性別平權環境，透過新竹縣婦女福利服務中心舉辦「讀出好時光－女力書List」，並與竹北市或者書店合作，精挑細選3本與女性議題相關的書籍，即日起在店內展示與借閱，同時為鼓勵縣民加入志工行列，在2023年志願服務刊物「型男志工」規畫主題徵稿活動，透過男性志工的角度，訴說擔任志工的甘苦談。

為了破除對女性的刻板印象，新竹縣婦女福利服務中心結合縣內書店，推廣女力選書，期望催生出更多可能性與女性力量。第1季活動主題為「女性的身體是1部大歷史」，精選的3本書籍分別是《女，走往身體的朝聖》、《不要在我月經來時逼迫我》以及《從前從前，公主逃離了城堡》

社會處長陳欣怡指出，或者書店為此次「讀出好時光－女力書List」書店串聯活動第1棒，接下來每1季，新竹縣婦女福利服務中心將與一家縣內獨立書店合作，推出女性權益主題或性別議題相關的選書。該中心於購置書籍後，將放置書店提供民眾免費借閱於店內閱讀。

另外，為宣導新竹縣志願服務成果及鼓勵縣民加入志工行列，社會處規畫2023年志願服務刊物「型男志工」主題徵稿活動，投稿時間從即日起至31日，凡投稿經錄取者，將獲得價值新台幣500元的禮品或禮券，並獲得紀念刊物1本。

新竹縣志願服務推廣中心表示，投稿資格為設籍於新竹縣且年滿15歲以上的男性民眾，並具志願服務經驗者，以男性角度分享服務心得、歷程、實績、服務動機與行動等內容，稿件格式為400到800字、照片3到4張，並將電子檔案寄到指定E-mail。