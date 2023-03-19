UNDER ARMOUR「HOVR SONIC 6」3980元。（UNDER ARMOUR提供）

ASICS GEL-KINSEI BLAST系列，5380元。（ASICS提供）

隨東京馬落幕，波士頓及倫敦馬於4月緊接而來，間接帶動跑步熱潮。鞋履品牌近期先後推機能性強跑鞋，號稱回彈、緩震性能升級，輕盈感不增加負重讓跑者拿下好表現，炫酷配色更能在讓場出色亮眼。

HOKA競速王者ROCKET X 2全新改版逆襲，ROCKET X 2 首度採用雙層全掌 PEBA 泡棉與 PROFLY X中底結構，提供較 EVA 泡棉更回彈、更輕量且更緩震腳感，並嵌入新型專利碳纖維板，優化推進效能；較前一代更大面積的船型中底強化穩定，搭配上削後跟可有效改善腱跟壓迫；鞋面外層首次採輕量透氣 ETPU 紗線、鞋領內側設計泡棉強化舒適，搭配鞋舌防滑設計強化足部貼合感受；大底增加易磨區域橡膠面積，兼顧輕量耐磨。品牌也預告於 4月12日晚間6點至9點於板橋第一運動場舉行全台最速跑者爭霸戰，男女成績各前五名有機會榮獲HOKA ROCKET X 2一雙與HOKA運動服飾一套。

UNDER ARMOUR則推HOVR SONIC系列跑鞋，「HOVR SONIC 6」採用一片式工藝透氣網布鞋面，利用增多穿孔數量與精工處理，消除多餘布料使結構更加輕量化，同時給予極佳透氣性與貼合包覆性；搭配採用發泡橡膠與碳橡膠相互結合的流線型大底，提供輕量避震與耐磨兼具的驚艷腳感，該系列本次更升級增加20％的UA HOVR中底系統，提供長時間緩衝避震與絕佳能量回饋，能減少衝擊力、幫助迅速恢復能量。

ASICS主打GEL-KINSEI BLAST鞋款，工程針織鞋面外型設計靈感來自日本武士盔甲，保護身體之餘，更能恣意伸展靈動之勢，FF BLAST與FF BLAST PLUS 科技中底結合PEBAX中足推進板，提供安穩的能量回饋，加上前掌與後跟大面積的GEL亞瑟膠科技，讓每一次跑動落地，都能感受緩震感，並於鞋底結構加入蹦床概念鞋底凹槽，充滿回彈能量，最後使用AHAR耐磨橡膠大底，強化鞋款抓力與耐用性，將鞋款壽命延長。