竹聯幫明仁會的春酒宴，黑衣人擠滿大直萬豪酒店，引發社會觀感不佳。（翻攝畫面）

日前竹聯幫明仁會等黑幫高調舉辦春酒，除在會場展示大量高級進口名車，並安派了大量旗袍辣妹迎賓，引發許多民眾似有幫派猖獗的不良觀感。警大行政管理系教授孫義雄指出，警方因此在附近舉行擴大臨檢，並封鎖區域進行威力掃蕩，但民眾卻又覺得這樣好像有替這些幫派行銷的感受。他說，針對這些現象，近日部分警察局、分局，甚至曾任警政署長的新北市長侯友宜，都認為應該再加入「第三方警政」策略，以處理這種狀況。

孫義雄近日撰文表示，目前世界警政潮流的演進，進入了權變階段；著重在針對不同治安狀況，以各種警政策略加以綜合運用；擴大臨檢、威力掃蕩都是警方基本必用的標準模式警政之展現。「標準模式」警政著重採用隨機巡邏（random patrol）、快速反應（rapid response）和被動調查（reactive investigations）等「三R」的強勢作為。

他指出，「第三方警政」則是將警察的角色由犯罪控制之核心，轉變為中介者之柔性角色，主動的利用民法、行政法及刑法等法律手段，透過聯繫、鼓勵、說服及強制「主要責任擔負者」（burden-bearers）及「有權律定環境規範者」第三方合作，利用民法的規定更是第三方警政的特點。

他說，以這次幫派舉辦春酒的飯店為例，有些飯店為了生意而無意與警方合作，甚至拒絕警方進入借用盥洗室；略以第三方警政的初級作為，警方就可以透過聯繫、鼓勵消防、建管、稅務等政府單位，利用民法及行政法的規定，說服或強制具有「主要責任擔負者」及「有權律定環境規範者」角色的飯店業者，拒絕或低調承辦這些餐會。

孫義雄表示，標準模式警政常會讓人們感受到警察強悍的一面，但其在犯罪預防面向中，也頗能發揮一般嚇阻的危害防止作用；將標準模式警政和第三方警政加以綜合運用，剛柔並濟，則更能達到控制犯罪的治安成效。