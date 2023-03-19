南投縣佛教會館19日舉行佛誕節浴佛大典，藉佛前供燈、浴佛淨心等活動，達到淨化人心，南投縣長許淑華專程與會供燈浴佛。針對《國土計畫法》影響，許淑華指出，已責成相關局處，向中央爭取最適切的因應辦法，努力在兼顧國土規劃初衷下，讓寺院有合法開發使用的途徑可遵循。
佛誕節浴佛大典19日在南投縣佛教會館登場，慶祝佛曆2567年佛誕節，由圓明法師主持，南投縣長許淑華、縣府民政處長林琦瑜、南投縣議員游顥等諸多信眾出席典禮，在高僧帶領下發願頌讚祈福，虔誠點燈供佛及浴佛，共沐佛恩。
針對《國土計畫法》對南投縣民及宗教寺廟的影響，許淑華強調已責成相關局處在執行《國土計畫法》的過程，一定會向中央反映、協調爭取最適切的因應辦法，努力在兼顧國土規劃初衷下，讓寺院有合法開發使用的途徑可遵循，期盼寺院所在的土地、建築，能合法合理使用。
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