蔡政府上任至今已7年，一名網友表示，7年來4件事讓他看不下去，包括新冠爆發的第一年，第一個端午連假交通部無預警實施匝道管制，造成多個交流道塞爆；第二電鍋乾蒸口罩；第三是現在大眾運輸仍要戴口罩；第四是浪費人民的納稅錢搞抽獎等，問網友有沒有其他想法，不少人對疫情期間實施政策相當有感，尤其是護航國產疫苗高端，網友狂酸「世界怎麼跟得上台灣」。

原PO今（19）日於PTT八卦版指出，蔡政府執政至今7年，他直言這些年發生不少事情讓他看不過去。他舉4個例子，包括第一個是台灣新冠疫情剛爆發的第一個連假，剛好是端午連假，交通部為防止民眾四處趴趴走，在高速公路嚴格執行匝道儀控，造成許多交流道塞爆；第二個為疫情爆發初期，民眾搶買口罩，時任指揮中心指揮官的陳時中示範如何用電鍋乾蒸口罩，他批評「想到那個畫面真的覺得很白癡。」

原PO表示，第三是現在疫情趨緩，很多場域都不必再戴口罩，但大眾運輸遲遲沒鬆綁；第四是拿人民的納稅錢辦抽獎、搞一堆券等，他問大家看不過去的前3名是什麼？

貼文曝光，引發網友熱烈討論，不少人對疫情期間的政策、話語有感，「高端臨床試驗都沒做完就給人民打」、「高端疫苗EUA」、「護航廢物國產疫苗」、「高端啊！史上最大煉蠱實驗」、「高端還有人挺， 更低能」、「政府曾宣導『健康的人不用戴口罩』超低能」、「蒸口罩真的白癡」、「蒸口罩，簡直可以成為歷史奇景」、「高端疫苗啊！世界怎麼跟得上台灣？」

也有人說，「這幾年什麼都缺，缺口罩、缺疫苗、缺快篩、缺蛋，缺什麼排什麼」、「排隊買口罩跟快篩，還有台大卡管案」、「類火車智障到極點」、「林智堅論文啦」、「絕對是小智的論文」。