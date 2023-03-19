北韓於本月19日上午10時5分左右，從平安北道東倉里地區向日本海方向發射1枚短程彈道飛彈，再度升高區域緊張情勢，美國、日本及韓國均已對北韓的挑釁行徑表示強烈譴責，外交部稍早指出，對北韓無視聯合國安全理事會禁令，恣意試射飛彈，破壞區域和平穩定的行徑，再次表達嚴正譴責。

回顧本月北韓試射飛彈次數，北韓於本月9日下午從西部的南浦地區，向黃海方向發射數枚短程彈道飛彈，並於12日凌晨又從東部咸鏡南道的新浦近海，使用潛艦向日本海方向發射2枚巡弋飛彈。

外交部指出，北韓自去年起，頻繁試射各型彈道飛彈與巡弋飛彈，同時進行恢復核子試爆準備工作，升高韓半島及印太區域緊張情勢，對其無視聯合國安全理事會禁令，恣意試射飛彈，破壞區域和平穩定的行徑，再次表達嚴正譴責。

外交部指出，台灣與韓國同屬印太民主陣營成員，也同樣面對共產獨裁政權的武力威脅。中國大陸於去年8月進行大規模環台實彈軍演時，韓國與美國、日本及多個理念相近國家高度關切該軍事威脅行動。韓國官方也在去年12月28日發布的「自由、和平、繁榮之印度太平洋戰略」中，再次重申台灣海峽和平穩定的重要性，反對單方面以武力改變區域現狀，強調台海和平穩定與韓半島和平穩定及印太區域安全繁榮的關聯性。

外交部指出，未來將持續關注北韓各種武力恫嚇與挑釁行徑，並與理念相近國家合作，共同促進韓半島的和平、繁榮及無核化，遏止威權主義擴張侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的自由開放與穩定繁榮。