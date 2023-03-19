新市區三舍里再發生火警，警消人員到場滅火。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

新市區三舍里248-6號地遭棄置成堆廢輪胎，還有1棟放置廢棄雜物的鐵皮屋，上月4日發生火警，濃煙造成嚴重空汙，霧霾覆蓋整片南台南與北高雄上空，居民緊閉門窗，台南市消防局火調科研判應為縱火事件，警方至今找不到凶手，該區域19日下午近1時再度發生火警，濃煙再度飄散，新市區居民緊急奔相走告再關門窗。

新市區三舍里內有處5、6分大的空地，由地主承租給使用者，在地上棄置上百顆廢棄輪胎，鐵皮屋內還放置一大堆雜物。地主與承租人5年前即因地上物糾紛興訟，近年來也有零星檢舉該處違反廢棄物清理法。

新市區三舍里一處空地放有上百顆廢輪胎，2月4日晚間8時許，突然冒出大火，濃煙直竄天際，足足燒了一天一夜才撲滅，隔天下午仍一度復燃，下風處7個行政區與北高雄都籠罩在霾害之中，部分區域空品達紅害等級。台南市長黃偉哲還在臉書上提醒民眾關閉門窗少外出。

2月發生的火警，已有許多當地人懷疑人為縱火，台南市消防局火調科事後調查，判斷人為縱火可能性高，交由善化區警方介入調查，可惜當地監視器少，畫面不清楚，警方清查可疑車輛，尚未發現疑嫌。

該地點19日下午1時再度發生火警，這次起火點靠近鐵皮屋後方，該地再度飄出濃煙惡臭，消防單位緊急滅火，並持續翻挖高熱的廢棄物灑水，預防復燃。

新市區居民看到濃煙飄起，趕緊關閉門窗，無奈嘆「又來了」，警方表示，將等待消防局火調報告啟動偵查。