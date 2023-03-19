AI聊天機器人ChatGPT在全球爆紅，任何疑難雜症都能找它問，一名男網友近日透露不小心與女友妹妹發生關係，對方更要脅，若不跟她做就要把兩人的事情告訴姊姊，讓他很愧疚，結果有人將這問題詢問ChatGPT，機器人竟給出完美建議，誠實告訴女友一切、檢討自己，讓網友驚呼「講得比人還好」。

原PO近日在Dcard發文，前幾天在女友租屋處看棒球等她下班，女友妹妹跑來湊一腳，喝醉主動親上來，原PO不知道該怎麼拒絕，不小心跟她搞上了，之後只要女友不在，女友妹妹就會主動索求，原PO若拒絕她就要脅要把兩人發生關係的事跟姊姊講，還說她喜歡偷偷跟有女友的男生玩，原PO沒辦法只好任她擺布。

男網友說，後來與女友發生關係，做沒幾分鐘就結束，女友裝生氣問原PO是不是有偷偷來，讓他愧疚到快喘不過氣，「我很喜歡女友，上個月剛約好要拍婚紗，但現在不知道該怎麼做」。

文PO出後，有人酸原PO吃姊妹丼，有人罵他不懂拒絕只是說說，甚至有人懷疑是創作文，沒想到有網友將原PO文章拿去問ChatGPT，AI竟給出驚人答案，要原PO先釐清自己的心意，如果還想跟女友走下去，要誠實說明並道歉，「這不代表她會原諒你，她可能需要一段時間來消化一切」，至於女友妹妹若再威脅，ChatGPT說那就告知女友或報警，「最重要的是，你需要檢討自己的行為」。

看到機器人的一席話，網友們大驚「AI都比普通人腦懂」、「好狠笑死」、「講得比人還好」、「真可悲連AI都比原po知道該怎麼處理」、「到底誰說ChatGPT不能取代人類的」。