2024選戰即將到來，民進黨立委初選如火如荼展開，高市議員黃秋媖先前表態挑戰現任立委邱志偉，雙方更多次隔空攻防，但黃秋媖在多方考量下，於黨內立委初選登記日前夕宣布退選，並會支持邱志偉連任，盼民進黨能團結贏得2024大選勝利。

隸屬湧言會的黃秋媖19日下午2時在服務處舉辦「相讓相牽成，團結顧大局」記者會，正式宣布退出此次高雄第2選區（大岡山地區）黨內初選，並全力相挺邱志偉尋求連任，包括湧言會召集人王定宇、立委趙天麟及高雄市長陳其邁、邱志偉等人都會出席記者會，聽到各界對她的鼓勵，黃秋媖忍不住淚灑現場。

黃秋媖表示，民進黨是既競爭又團結的政黨，這場選戰她跟家人已經準備30年，她宣布參選大岡山地區立委2個月來，有許多鄉親給予支持及鼓勵，但為了市政穩定推動，民進黨必須穩定執政，因此，她決定不登記參加民進黨立委初選，為黨內營造2024總統、立委勝選的好開始，希望用個人的小力換取民進黨全勝利。

黃秋媖在記者會上頻頻拭淚，她表示，掉眼淚是因為感謝支持者沿路陪伴，不離不棄持續鼓勵，這段期間確實有陣痛期，但她是民進黨員也是黨職，無論是立委或總統選戰，她都要為民進黨盡一份心力。

邱志偉表示，她跟黃秋媖都是在北高雄努力打拼的民意代表，他們有共同的理念、願景及使命，希望讓北高雄有更好的發展，在前幾周初選熱身階段，黃秋媖也展現極佳的民主風度，她退選的決定，更展現出願意以團結方式顧全大局的風度，未來他將與黃秋媖攜手為大岡山地區創造更好的未來。

陳其邁表示，黃秋媖與邱志偉都是很有智慧的政治家，且都能夠「相讓相牽成」以顧全大局，尤其在2022年民進黨相對低迷的時刻，若選輸後面臨下一場選戰馬上又擠破頭，讓會造成民眾觀感不佳，所以他相當感謝黃秋媖願意「相讓」並互相幫忙，共同攜手打贏選戰。