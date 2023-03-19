膀胱癌是男性為主的罹癌，因早期症狀不明顯，發現多已是晚期，導致死亡率相當高，而膀胱癌的可能因子包括抽菸、染髮、食物色素、環境荷爾蒙。醫師表示，一名60歲女子不抽菸也未接觸化學藥劑，卻罹患膀胱癌，疑因長達40年來的染髮習慣讓她罹患膀胱癌。

耕莘醫院泌尿科醫師歸家豪在《健康2.0》節目中表示，一名60歲女性患者確診膀胱癌，為了找出可能的致病因子，詢問其生活環境，發現她生活未碰觸化學藥劑，但女子愛漂亮、近40年來持續染髮，可能是其罹癌的原因。

歸家豪表示，相較於其他癌症，膀胱癌因無腫瘤標記以做為事先檢驗，只有血尿這一症狀出現時，才能進一步檢查，發現時多已晚期，而晚期膀胱癌的死亡率達5成。

家醫科醫師王健宇則提醒，民眾染髮時不要讓染髮劑接觸到頭皮，尤其是水溶性的染劑，因為水溶性染劑會影響泌尿系統的健康。此外，導致膀胱癌的其他因子還有食物色素、環境荷爾蒙，因此呼籲平常應多吃原型食物，以免身體攝取有無毒質，並藉由多喝水、多排尿來排出有毒物質。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。