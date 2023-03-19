中華電執行副總洪維國表示，中華電深耕人工智慧技術與產業應用多年，在智慧領域科技應用表現亮麗，包含智慧交通、智慧監控、智慧能源、智慧醫療、智慧製造、智慧工廠、智慧農業等方面的服務與產品，深獲客戶高度肯定。中華電學院長久以來在培訓公司專業技術人才方面，扮演重要的角色，此次與「國立政治大學人工智慧跨域研究中心」合作，借重學界在跨域科技研究的專長，共同規劃課程，培育公司人工智慧與數據分析落地應用的跨域人才。近期生成式AI(Generative AI)成為最熱門的新聞話題，引發AI發展的另一波高潮，其成功背後憑藉的是AI模型的創新突破，以及大量的訓練資料；中華電擁有強大的AIoT研發能量，以及許多數據資料，此次培訓的目標，便是由各單位遴選最優秀團隊，加以培訓，整合運用這些資源，協助公司在新一波的AI浪潮中，持續以領先的技術研發能力，提供高品質的電信服務，以及更多智慧科技的創新應用。

政治大學校長李蔡彥表示，科技的發展與人文密不可分，期待人文社科領域的人才也能熟悉科技，並進一步引領科技發展。透過與中華電的產學合作，將共同致力培育最新AI技術專才，深化政大教學研究與產業之間的連結。政治大學AI中心主任暨資訊學院院長劉吉軒表示，政治大學近期推動成立的「人工智慧跨域研究中心」，為此次產學合作主要執行單位，期望在推動AI知能普及與跨域人才培育時，亦將本次與中華電之合作做為重要實務經驗，導入AI應用實務經驗於各學門領域中，強化產業與學界之鏈結，並期望未來有更多合作機會。