胡瓜為唐寶寶下場玩遊戲搶獎金。（民視提供）

胡瓜主持的民視《綜藝大集合》日前來到嘉義市，一開場胡瓜帶領眾人闖入結婚現場，現場賓客興奮的跟胡瓜握手，突如其來的「亂入」也嚇壞了新郎和新娘，胡瓜狂喊：「我們超狂的，這真的沒有彩排也沒通知新郎、新娘」。為了慶祝這對佳偶，胡瓜特別準備幸福獎金獻上祝福，調皮的他也臨時起意要新郎矇眼猜哪一隻手是新娘的，就在揭曉新郎是否猜對的前一刻，胡瓜偷偷調換新娘，讓拿下眼罩的新郎不知所措。阿翔看到新郎嚇歪的表情，忍不住笑說：「我們到底是來祝福還是破壞人家的？」，新郎知道被整後才重新露出微笑。

最後，一行人前往「晨光智能發展中心」行動咖啡餐車，品嚐唐寶寶們親手泡的咖啡，胡瓜聽了唐寶寶想要募款開一家「店面咖啡廳」的故事後，決定代表他們向製作單位挑戰，幫他們贏得圓夢獎金，經過一番討論後，胡瓜和小花攜手合作要來挑戰經典的遊戲「滿面全豆花」，在時間內用臉收集咖啡豆並運送到終點，最後結算成績每一公克就有100元獎金，胡瓜在過程中使出渾身解數，將整顆頭都埋進了裝滿咖啡豆的碗裡，整張臉密密麻麻的黏滿咖啡豆，為了唐寶寶整個豁出去，滿臉咖啡豆還奔跑競賽，超敬業讓大家直呼感動。

胡瓜多年的挑戰經驗讓他每次都能大獲全勝，最後與小花成功收集到了170公克的咖啡豆，而胡瓜也自豪的表示：「我看這裡面有120公克都是我收集的」，也藉由節目來到「晨光智能發展中心」來拋磚引玉，鼓勵民眾多來消費，有能力的一起來幫唐寶寶們圓夢。