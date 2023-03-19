38歲邱姓男子19日凌晨2點多，疑似疲勞駕駛，行經苗栗縣苗栗市國華地下道時，自撞分隔島水泥護欄，巨大聲響也驚醒附近民眾，所幸邱男僅受輕傷，全案仍有待警方調查釐清。
根據了解，邱男酒測值為零，他事發前已經開車10個多小時，疑似行經事故路段，精神不濟，直接撞上地下道的快、慢車道中間分隔島水泥護欄，其車頭嚴重毀損，也打橫對向車道。
所幸整起事故沒有波及其他人車，而車禍巨大聲響，也將睡夢中的居民吵醒，而邱男僅手腳擦挫傷，事發當時也自行下車，沒有大礙，詳細事故原因有待警方調查。
38歲邱姓男子19日凌晨2點多，疑似疲勞駕駛，行經苗栗縣苗栗市國華地下道時，自撞分隔島水泥護欄，巨大聲響也驚醒附近民眾，所幸邱男僅受輕傷，全案仍有待警方調查釐清。
根據了解，邱男酒測值為零，他事發前已經開車10個多小時，疑似行經事故路段，精神不濟，直接撞上地下道的快、慢車道中間分隔島水泥護欄，其車頭嚴重毀損，也打橫對向車道。
所幸整起事故沒有波及其他人車，而車禍巨大聲響，也將睡夢中的居民吵醒，而邱男僅手腳擦挫傷，事發當時也自行下車，沒有大礙，詳細事故原因有待警方調查。
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