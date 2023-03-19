高雄在地的媽咪樂健康科技股份有限公司董事長龍耀宗長期關懷社會弱勢，他今（19）日在該公司的飛躍27感恩春酒餐會中捐款100萬元給高雄市社會局，提供作為弱勢身心障礙者、長輩的社福方案之用。

社會局說，龍耀宗長期投入公益不遺餘力，自2016年起陸續捐贈救援服務專車、社會福利服務專車、照顧服務專車，且每年中秋節認購高雄市身障團體秋節禮盒，用實際行動落實「讓社會更好」的企業社會責任。

社會局長謝琍琍表示，感謝媽咪樂公司董事長龍耀宗願意與社會局一起協助在地的弱勢身障者及長輩，透過公私協力，讓弱勢家庭能更有力量面對困境，構築「人助、自助、助人」善的循環。

目前高雄市各類型身障機構、據點已達134處，其中社區日間作業設施42處更是全國之冠；另設有507處服務高齡長輩的社區照顧關懷據點、259處巷弄長照站，設置福利據點不單只靠社會局，民間資源持續挹注更是一大助力，使高雄市福利據點能依實際需求，持續提供適切的服務。