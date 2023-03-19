Anthony Edwards made a jump pass and landed on the back of Vukovic's foot, was down for a while pic.twitter.com/pjx1PEKmdc — CJ Fogler AKA Perc70 #BlackLivesMatter (@cjzero) March 18, 2023

努力朝著連續2年闖進季後賽的灰狼遭遇不少挫折，頭號得分手愛德華茲（Anthony Edwards）18日的比賽因右腳踝嚴重翻船，總教練芬奇（Chris Finch）失望表示，目前並沒有愛德華茲復出的時間表。

灰狼18日前往客場決戰公牛，首節愛德華茲一次外圍跳傳，落地時不慎踩到公牛中鋒武切維奇（Nikola Vucevic）的腳後跟，導致右腳踝大扭傷，愛德華茲當下倒在地上不斷翻滾並痛苦哀號，最後由唐斯（Karl-Anthony Towns）等人攙扶之下退場。

愛德華茲本場沒有回到比賽中，不過他在末節現身板凳席，右腳穿上保護靴替球隊加油，賽後芬奇透露子弟兵感覺良好，並希望愛德華茲不會缺陣太久，只是19日面對暴龍賽前，芬奇仍宣布愛德華茲將無限期缺陣，對陣暴龍的比賽也是他本季首次缺席。

灰狼缺少愛德華茲及唐斯群龍無首，球隊沒有一個穩定的得分手，無法填補2人的進攻，灰狼19日以107比122不敵暴龍，目前已經吞下3連敗，戰績跌到35勝37負名列西區第8，與身後的雷霆、爵士已經沒有勝差，在賽程所剩不多的情況下，灰狼得繼續振作保住季後賽席位。