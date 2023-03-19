嘉義縣中埔鄉台3線阿婆灣今中午12點左右發生黃牌重機與林務局嘉義林區管理處公務車碰撞事故。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

驚悚畫面曝！林務局工務車「逆向迴轉」 重機騎士迎面捲車底慘死

嘉義縣中埔鄉台3線阿婆灣今中午12點左右發生黃牌重機與林務局嘉義林區管理處公務車碰撞事故，20歲劉姓機車騎士送醫宣告不治，警方從路口監視器查出，公務車當時在台3線313.5公里路段逆向迴車，又逆向跨越雙黃線切往台3線由北往南方向行駛，劉男疑似閃避不及摔車，人因此滑進車底下，直接被車輪輾壓，救出時已無生命跡象。

中埔分局表示，今中午12點左右，在嘉義縣番路鄉台3線313.5公里路段，由高姓男子駕駛嘉義林管處自小貨車沿台3線313.5公里路段逆向迴車後，一度逆向停在車道邊，接著逆向跨越雙黃線欲往對向車行駛，此時，劉男騎乘的黃牌大型重機車由南往北直行，見小貨車逆向右切時，一時反應不及失控打滑，人拋飛摔到貨車底下，機車也與貨車碰撞。

這起車禍造成劉男頭部重創出血受傷、胸部及手腳部全身擦挫傷，被旁人抬車拖救出來時，劉男已無呼吸心跳，當時恰好有消防局特搜隊車友在場，馬上與嘉義林管處護管員、其他民眾協助CPR，另還有護理師正好路過，也加入搶救行列，事後劉男由消防局救護車送往嘉義聖馬爾定醫院急救，仍因傷重宣告不治，案經警方調查，高男酒測值為0 mg／l，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

中埔分局也提醒呼籲用路人行經山區道路應減速慢行，切勿逆向及跨越雙黃線行駛，並隨時注意周遭道路狀況及保持安全間距的防禦駕駛觀念，避免造成生命危害及交通事故發生。