同一球迷（黑圈者）又進場鬧場，PLG公告終生進入所有球場。（截自PLG比賽轉播畫面，於影片1小時15分45秒處）

前一天在T1聯盟賽事鬧場的惡質球迷，19日又在PLG桃園璞園領航猿主場迎戰高雄鋼鐵人一戰進場鬧場，領航猿球團也快速做出回應，表示該球迷已請警方協助請出場，未來終身禁止再進入領航猿主場，聯盟也公告，該球迷行為已經影響球賽進行，且恐會造成場上球員安全的疑慮，終生不得進入PLG各個場館看球。

以下為領航猿官方回應及聯盟回應全文：

依據購票注意事項第十點所列，違反球賽安全規定者，主辦單位有拒絕其入場或要求離場之權利，違規情節嚴重或影響公共安全者將移請警方處理。該球迷目前已請警方協助請出場，未來終身禁止再進場。

領航猿球團補充：該回應所述指「領航猿主場」。

PLG官方的回應全文則為：關於G082有球迷闖入場內干擾比賽進行一事，聯盟當下立即請該球迷離開球場，並表示由於此球迷行為已經影響球賽進行且恐會造成場上球員安全之疑慮，因此聯盟決定該球迷終生不得進入PLG各個場館看球。