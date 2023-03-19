苗栗縣111學年度第2學期國民小學奧林匹亞科學教育營隊，於18日在清華大學跨領域科學教育中心舉行開訓典禮，副縣長鄧桂菊出席開訓典禮，勉勵學生能夠透過參與不同領域、不同專家學者的知識洗禮，藉此引導苗栗縣學生思考及培育科學、語文及數理等方面素養能力，深耕苗栗縣中小學科學教育，厚植苗栗縣頂尖學子未來競爭力。

因應12年國教，苗栗縣對科學教育的投資不遺餘力，從109學年度開始辦理奧林匹亞科學教育營隊，每年規畫辦理寒暑假自然科學培訓營及上、下學期奧林匹亞科學教育營隊，本次營隊更是直接移師清華大學跨領域科學教育中心辦理，規畫從112年3月4日至6月18日止，扣除連續假期的星期6，並安排了112年7月1日及2日兩次線上課程，共計17次的課程。

活動編列經費約170萬元，除了與清大合作的專業科學教育課程及聘請各領域大師辦理學習講座之外，特別安排至位於基隆的國立海洋科技博物館參訪，讓學生有機會接觸到相關科學現象與原理，未來將持續與清華大學及各大學校院合作，引進豐富的科學教育資源，打造完善的科學教育空間。

開訓典禮，副縣長鄧桂菊、清華大學簡禎富副校長、巫勇賢教務長、物理系兼跨領域科學教育中心主任戴明鳳教授、國立中興大學物理系暨奈米科學研究所鄭建宗教授，與苗栗縣政府教育處副處長徐建男、科長王芝翔、多位校長都到場為學生們加油勉勵，期許在資訊發達時代下，精益求精超越自我，更期待在教師團隊的細心指導之下，培養更多科技與科學達人，為苗栗下一代加油。

副縣長鄧桂菊表示，感謝國立清華大學跨領域科學教育中心優質的師資團隊來打造規劃一系列的科學教育課程，內容包羅萬象，相信各位同學一定能夠收穫滿滿，對苗栗縣教育團隊為孩子規劃所有的用心，一直覺得很自豪。

鄧桂菊說，同學們很優秀很幸運，優秀不會是前進的最主要動力，大家的動力需要很多的知識放在腦袋裡頭才會記得，前進得更快更扎根。

縣長鍾東錦上任以來無縫接軌在各項推動中的政策上，把政策推向2.0版本上，縣長帶領文觀局局長、教育處處長及20位校長到新加坡作教育參訪，希望我們苗栗有些科目要全英語式啟動雙語活化，並參訪新加坡圖書館，未來規劃苗栗縣有個總圖，打造一個科技觀光大縣、智慧城市。

清華大學副校長簡禎富說，苗栗縣政府長期支持清華大學，特別是物理系戴明鳳教授除了辦理國小奧林匹亞科學教育營隊以外，其實有很多相關營隊累積下來不管是人事、時數都是超過全職工作以上的工作，可以了解戴教授及其他老師們對物理系投入的用心。清華大學有很好的理學院重視跨領域的發展，科技的發展也需要跨領域的支持，期望各位學生及校長們可以善用清華大學的資源。