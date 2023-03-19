美國北加州沙加緬度（Sacramento）地區17日晚間突然出現連串神秘光點飛越上空，引發當地居民一陣熱議，有人還以為是外星人或UFO，不過哈佛大學天體物理學家麥道威（Jonathan McDowell）指出，他99.9%敢保證，那些神秘光點其實是正在燃燒的太空碎片，或俗稱的太空垃圾。

北加州沙加緬度（Sacramento）地區17日晚間突然出現連串神秘光點飛越上空，專家解釋是太空垃圾。

美聯社報導，當地時間17日晚間9時過後，沙加緬度居民紛紛通報天空中劃過一連串神秘光點，影片顯示，這些光點呈弧線，向同一個方向飛去。

當地居民荷楠德茲（Jaime Hernandez）說，大家都很驚奇，「我們從沒見過這樣的東西。」

網路上也有熱烈討論，不少民眾反問是外星人或是「UFO」（指不明飛行物，過去俗稱幽浮）？

Lights in the Sky At California, UFO’s? pic.twitter.com/j06gtbJNAG — VatoCoin (@VatoCoin) March 19, 2023

究竟這些神秘移動光點是什麼？哈佛史密森尼天體物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）天文學家麥道威表示，他有99.9%的信心，這些亮光是燃燒中的太空殘骸。

美國北加州沙加緬度（Sacramento）地區17日晚間突然出現連串神秘光點飛越上空，引發當地居民一陣熱議。

他說那些亮光是日本的廢棄通訊包，這個通訊包原本是將國際太空站的資訊傳輸到通訊衛星上，再將訊息傳回地球，不過隨著通訊衛星於2017年退役，通訊包也遭到淘汰。由於重達310公斤的通訊包占據太空站寶貴的空間，因此通訊包於2020年與太空站脫離，他說，通訊包返回地球時會完全燃燒殆盡。

北加州沙加緬度（Sacramento）地區17日晚間突然出現連串神秘光點飛越上空，引發民眾熱議。（圖／美聯社）

麥道威形容這些燃燒的殘骸在天空中創造了「壯觀的燈光秀」，他預估這些殘骸當時劃過40英里（約6萬4373公尺）高空，時速高達數千英里。