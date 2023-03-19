尖石鄉著名登山勝地北得拉曼因有神木群而聞名，但編號1號巨木多年前因雷擊枯死，新竹林區管理處在2014年間在巨木周圍施設圍柵，避免枯立木枝掉落造成危險，不料許多登山民眾卻越過圍柵靠近神木拍照留念。新竹林區管理處表示，初步評估尚無明顯立即危險，將委託在地部落協會近期內拆除柵欄，並將與部落討論評估是否再施設圍柵。

北得拉曼為全台灣海拔最低的檜木巨木群落，新竹林區管理處轄下的北得拉曼步道海拔最高1300公尺、全程2.6公里，是民眾熱門登山景點，尤其回音谷險峻的地勢，吸引民眾冒險停留拍網美打卡照。除此之外，1.6K處下行往巨木群的循環線步道，沿途可欣賞4株紅檜巨木，同樣也是熱門拍照點。

其中巨木步道編號1號巨木多年前因雷擊枯死，為避免民眾太靠近巨木造成危險，新竹林區管理處在2014年在巨木周圍施設圍柵，不過近期有民眾登山時發現，不少遊客看到巨木相當興奮，竟直接跨越圍柵靠近神木拍照，甚至圍柵有部分早已遭到毀損，木條棄置於一旁。

新竹林區管理處表示，編號1號巨木目前所見綠葉部分是著生在巨木上的2代木，原巨木已呈枯立狀態，為保障遊客安全於是設置圍柵，以免枯立木枝條掉落造成危險，亦有助於維護巨木生育環境。

目前發現圍柵有損毀及民眾進入情形，新竹林區管理處初步評估尚無明顯立即危險，將委請在地部落協會近期內先拆除圍柵，並設置告示牌，提醒遊客不要太靠近巨木。至於未來有否需要再重新施設，將與部落討論後評估是否再行施作。