台西鄉一座橋樑護欄斷裂。（雲林縣府工務處提供）

古坑鄉華山新橋有河道護岸、護床工基礎掏空情形。（雲林縣府工務處提供）

雲林縣政府每2年辦理橋梁檢測1次，今年有85座橋須維修，其中14座已派工，7座必須立即改建、64座必須維護。考量公所籌措財源困難，人力及工程經驗不足，縣長張麗善調度財源，責成工務處全力協助，7座改建橋梁經費2.2億元，由縣府全額負擔。

2019年宜蘭縣南方澳發生斷橋意外，雲林縣檢查有16座是須立即重建的危橋，全數已於2021年完工，全部解除列管，效率全台第一名。

縣府去年（2022年）再委託專業廠商檢測全縣、6公尺長以上橋梁1428座，發現有85座須維修或改建，危害因素包括大梁鋼筋鏽蝕膨脹、橋面板混凝土破損、鋼筋裸露鏽蝕、橋墩混凝土破裂、下游固床工基礎掏空、河道護岸互床工基礎掏空等。

其中有7座必須改建，台西鄉3座、口湖鄉1座、四湖鄉2座、水林鄉1座，就管轄單位而言，縣府轄管四湖鄉1件、其餘都是公所轄管，7座改建預算2.2億元。

汪令堯表示，縣長張麗善力求排除縣內橋梁危害風險，7座須立即改建的橋梁由縣府全額支應；其餘無立即危險但須維護的橋梁，若轄管單位是公所，縣府也願負擔二分之一。

汪令堯說，須維修的64座橋梁粗估預算5000萬元，有53座是公所轄管、11座縣府轄管，各公所得知縣府願意負擔一半都鬆口氣，願意全力配合。如公所發包不易部分亦可請工務處協助代辦發包。

南方澳斷橋事件有2名公務員疏於檢測與管理維護遭起訴，殷鑑不遠，雲林縣府日前召集全縣20鄉鎮市公所研商橋梁維修改建會議，相關單位均出席，縣長張麗善親自主持。

汪令堯說，須立即改建的7座橋梁已開始設計、辦理發包，包括須維護的64座橋梁都預計明年4月前完工。

汪令堯表示，有30座位於沿海鄉鎮的橋梁，2019年檢測時建議應維修，但因有潮汐漲潮影響，長時泡在水裡，混凝土工法有困難，而仍未施工，本次也已找到突破的工法，將以防蝕、防鹽害的鋼板包覆。