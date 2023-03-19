苗栗縣苗140線火炎山明隧道，因長年未有更新隧道設備，裡頭燈具老舊、偏黃，導致用路人經過時視線不佳，地方民代屢次接獲民眾陳情。苗栗縣府工務處指出，預計3月20日起到4月21日進場施工，汰換所有燈具，以符合隧道照明標準。

火炎山明隧道全長780公尺，隧道內照明設備都是舊式燈具，共有720盞，因為已經使用超過15年，加上隧道內通風不好，使得燈具常常高溫損壞，影響用路人行車安全，議員張顧礫接、陳品安獲地方陳情，反映爭取改善。

苗栗縣府工務處養護科表示，隧道內燈具老舊、耗電，如果要維修也不好找到材料，因此將全面汰換為採自然光的節能LED燈，明天20日起到4月21日進場施工更換燈具，預計總經費1000萬元。

工務處養護科說，苗140線連結苑裡鎮、三義鄉及卓蘭鎮，為縣內南橫公路，也是通往台中的主要連絡道路，因此為了降低交通衝擊，採夜間施工，晚間8點到隔天凌晨5點交管調撥車道，屆時單側封閉，另外1側單線雙向通行，請用路人配合及減速慢行。