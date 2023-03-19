2023年「新竹市兒童藝術節」將於4月1日至4月5日在新竹公園盛大登場。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

2023年「新竹市兒童藝術節」將於4月1日至4月5日在新竹公園盛大登場，在河馬樂樂的陪伴下，連續5天上演歡樂兒童劇、說故事劇場、特色街頭藝人、藝術手作體驗等豐富內容，市府邀請全國親子一起來新竹市過兒童節。

市長高虹安表示，眾所矚目的「新竹市兒童藝術節」即將登場，今年將由新竹市立動物園的明星「河馬樂樂」擔任活動大使，樂樂過去深受大小朋友們的喜愛，今年樂樂也將持續陪伴孩子們，一起歡慶兒童節。

文化局長錢康明指出，新竹市兒童藝術節今年首度以「Zoom！Zoom！新竹」為主題，主軸為「科技與藝術相遇」。「Zoom！Zoom！」可以是把鏡頭拉遠或拉近，無論「Zoom in」或「Zoom out」，孩童可以換不同焦距和視野觀察世界，產生屬於自己的獨特視角，歡迎孩子們透過不同角度來當世界的巨人。

今年度的兒童戲劇內容多樣，孔廟前廣場每日將演出3場精采的兒童戲劇、音樂和舞蹈，包含「安徒生與莫札特的創意劇團」帶來的《老師的祕密基地》、《小兒子報告！沙發有黑洞》，及讓孩子自製樂器一同遊行的《屋頂動物園互動式marching bang》；如果兒童劇團的《 布萊梅 樂隊》、《救援小英雄─波力的安心假期》，兒童明星豬探長將和孩子們一起闖關的《豬探長AR探險》。

另還有小丑默劇團《古媽咪和她的魔法師徒弟》；古舞團《亂碼》；深耕新竹的玉米雞劇團《少年狼與羊的漂流日記》、《紅心皇后與薑餅人》；複象公場《不在地方》；身聲跨劇場《希望之翼》；何日君再來《艾力克斯夢遊仙境》；弦外之音《張正傑親子音樂會─美猴王鬧場。

活動資訊將陸續公布，市府歡迎全國親子來兒童藝術節玩科技、玩手作和肢體創作，活動詳情請上新竹市文化局網站或臉書搜尋新竹市政府、撥打1999專線洽詢。