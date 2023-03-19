COMPUTEX為全球前三大資通訊展覽，全球資通訊大廠齊聚，打造科技生態系盛事，今年聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等六大主題，邀集1000家國內外科技大廠、使用3000個攤位，參與廠商包含宏碁(2353)、威剛(3260)、華擎(3515)、華碩(2357)、明基、台達、ESSENCORE、技嘉(2376)、芝奇、Hanmi Micronics、迎廣、宜鼎(5289)、鎧俠、微星(2377)、德商鐠羅工匠、雲達科技、瑞昱(2379)、美超微、曜越(3540)、創見(2451)、岳豐、ZOTAC等。

另外InnoVEX新創展區為亞洲最具指標性的新創平台，鏈結台灣新創團隊與全球資源，今年預計將有來自比利時、荷蘭、法國、日本、義大利、波蘭、泰國等海外新創團隊參展，透過充沛的創新能量，為科技生態系注入新創動力。

備受全球科技專家期待的COMPUTEX CEO Keynote為疫情後首次實體登場，今年講師來自國內外科技業龍頭，提供與會者精闢的前瞻科技洞察，而COMPUTEX Forum著重在資通訊產業熱門議題，今年將以元宇宙、半導體及永續發展為三大主軸，展望產業重要發展方向。

為完善參展商以及國內外買主的展覽體驗，外貿協會整合多元媒體跟資源，辦理豐富的周邊活動，包括採購洽談會、新品發表、展中直播、專家導覽、ESG Go永續活動、新創競賽發表、媒體之夜以及買主歡迎活動，另外主辦單位還將邀請國外媒體及科技網紅共同見證COMPUTEX疫後重新出發，進一步增加參展商國際曝光。