台北一名女網友「輔大陳若儀」日前在網路上鬧得沸沸揚揚，原本準備步入婚姻的她，因不滿婚宴高雄夫家要自費辦流水席，搞到婚事告吹。今（19）日她再度發文怒轟，「已讀不回是心虛了嗎？我這小姑真的是吃人夠夠」，不過繼先前公開無緣小姑LINE大頭貼後，這次再度公開小姑名字，貼文曝光後引發熱議。

輔大陳若儀在臉書社團「匿名公社」發文表示「已讀不回是心虛了嗎？我這小姑真的是吃人夠夠」，並公開她和小姑的對話內容；原來輔大陳若儀先後在某天半夜23時許、隔天0時許用LINE打電話，結果遭到已讀不回，氣得直呼「我都已經跟妳道過歉了，妳是還想怎樣？」

輔大陳若儀繼公開無緣小姑大頭貼後，再度曝光小姑名字。（翻攝自匿名公社臉書）

對此小姑反批，「妳半夜擾人還問我想怎樣？妳公開我LINE頭貼的事，我都還沒找妳算帳，妳還比我兇！」雖然輔大陳若儀回擊，自己當初說鄉下人貪小便宜、喜歡打包剩菜廚餘等不是指所有高雄人，為何小姑逼她道歉？又把婚事告吹、瀕臨分手一事怪在小姑頭上，但訊息全被不讀不回。

對此，許多網友紛紛回應，「不只公佈頭貼，還公佈名字了」、「她不是妳小姑，她哥現在跟妳沒關係！而且…像妳這種人是自找的～」、「妳沒有老公，妳沒有小姑，不要亂叫啦」、「妳要這樣不如公開廬山真面目吧？大家都看膩了」。